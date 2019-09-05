Молдавия добивается получения в ЕС срочного кредита на закупку 400 млн куб. м газа для хранения

Молдавия добивается получения от Европейского союза срочного кредита, чтобы закупить и заложить на хранение 400 млн кубометров газа на зимний период, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства экономики и инфраструктуры Молдавии.

Согласно сообщению, об этом шла речь на переговорах, которые провел в Брюсселе министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан с заместителем генерального директора Еврокомиссии по европейской политике соседства Катариной Матерновой.

"Молдавия рассчитывает получить от ЕС срочный кредит на закупку и хранение в январе-феврале 2020 года 400 млн кубометров природного газа. Также обсуждалась идея создания хранилища природного газа в Молдавии, в котором можно было бы хранить закупаемый газ, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи обсуждалась также возможность повышения энергетической безопасности Молдавии, краткосрочные и среднесрочные планы развития энергетики, инвестиции в повышение энергоэффективности.

Стороны отметили имеющийся потенциал для инвестиций в использование в стране возобновляемых источников энергии. Они договорились усовершенствовать национальное законодательство с целью создания более благоприятных условий для потенциальных инвесторов в Молдавии.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон обсудил в Брюсселе возможные сценарии развития событий в случае прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом шла речь на встрече президента с вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем Шефчовичем, которая состоялась в среду в Брюсселе.

"Обсудили различные аспекты национальной и региональной энергетической безопасности. Подчеркнул, что снабжение нашей страны природным газом остается одной из проблем, вызывающих тревогу руководства Молдавии, особенно когда речь заходит о спорах между РФ и Украиной, притом что "Газпром" (MOEX:GAZP) - единственный поставщик газа в нашу страну, а Украина в данный момент - единственный транзитный путь для Молдавии", - сказал Додон.

Он напомнил, что "по территории Украины проходит транзит газа не только в Молдавию, но и в балканские страны, что означает риски для всего региона".

В ходе рабочего визита в Москву в понедельник Игорь Додон обсудил вопросы поставок газа в Молдавию с вице-председателем правительства РФ Дмитрием Козаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. В субботу он намерен встретится в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможности предоставления Россией скидки на газ для Молдавии.