Назначен новый глава Службы финмониторинга Азербайджана

Новым главой Службы финансового мониторинга Азербайджана назначен Ровшан Наджаф.
«Соответствующее распоряжение о назначении Ровшана Наджафа было подписано президентом Ильхамом Алиевым 28 августа», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.
Ранее Наджаф возглавлял отдел инновационного развития и электронного правительства Администрации президента, до октября 2018 года - должность исполнительного директора «Азербайджанской инвестиционной компании».
Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 30 мая 2019 года, Служба финансового мониторинга (СФМ) будет действовать при министерстве налогов Азербайджана.
А.Мамедов
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