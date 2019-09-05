Назначен новый глава Службы финмониторинга Азербайджана

Новым главой Службы финансового мониторинга Азербайджана назначен Ровшан Наджаф.

«Соответствующее распоряжение о назначении Ровшана Наджафа было подписано президентом Ильхамом Алиевым 28 августа», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

Ранее Наджаф возглавлял отдел инновационного развития и электронного правительства Администрации президента, до октября 2018 года - должность исполнительного директора «Азербайджанской инвестиционной компании».

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 30 мая 2019 года, Служба финансового мониторинга (СФМ) будет действовать при министерстве налогов Азербайджана.

А.Мамедов