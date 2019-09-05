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Финансы 05.09.2019 17:00

Назначен новый глава Службы финмониторинга Азербайджана

Новым главой Службы финансового мониторинга Азербайджана назначен Ровшан Наджаф.

«Соответствующее распоряжение о назначении Ровшана Наджафа было подписано президентом Ильхамом Алиевым 28 августа», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

Ранее Наджаф возглавлял отдел инновационного развития и электронного правительства Администрации президента, до октября 2018 года - должность исполнительного директора «Азербайджанской инвестиционной компании».

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 30 мая 2019 года, Служба финансового мониторинга (СФМ) будет действовать при министерстве налогов Азербайджана.

А.Мамедов

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Тэги: ФИНМОНИТОРИНГ, СЛУЖБА, РУКОВОДИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]