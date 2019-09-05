Болгария заинтересована в создании СП с Азербайджаном – посол в Баку

Болгария заинтересована в деятельности своих предпринимателей в Азербайджане, и в создании совместных предприятий, заявил посол Болгарии в Баку Николай Янков.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился в четверг в Баку с послом Болгарии Янковым.

Янков отметил, что Болгария придает большое значение связям с Азербайджаном и отметил большой потенциал сотрудничества в различных сферах экономики.

В свою очередь, Мустафаев отметил, что между двумя странами создана крепкая договорно-правовая база, подписано более 80 соглашений, среди которых защита инвестиций, избежание двойного налогообложения, документы в сфере транспорта, туризма, таможни и др.

Министр подчеркнул, что подписанная в 2015 году Азербайджаном и Болгарией декларация о стратегическом партнерстве, придала «еще больший импульс расширению сотрудничества между странами».

Мустафаев также сообщил, что в настоящее время в Азербайджане работают 11 компаний с болгарским капиталом.

По его словам, имеются хорошие возможности по сотрудничеству в сферах энергетики, промышленности, торговли, АПК, фармацевтики, туризма и транспортно-транзитном направлении.

Б.Рустамбеков