Болгария заинтересована в создании СП с Азербайджаном – посол в Баку

Болгария заинтересована в деятельности своих предпринимателей в Азербайджане, и в создании совместных предприятий, заявил посол Болгарии в Баку Николай Янков.
Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился в четверг в Баку с послом Болгарии Янковым.
Янков отметил, что Болгария придает большое значение связям с Азербайджаном и отметил большой потенциал сотрудничества в различных сферах экономики.
В свою очередь, Мустафаев отметил, что между двумя странами создана крепкая договорно-правовая база, подписано более 80 соглашений, среди которых защита инвестиций, избежание двойного налогообложения, документы в сфере транспорта, туризма, таможни и др.
Министр подчеркнул, что подписанная в 2015 году Азербайджаном и Болгарией декларация о стратегическом партнерстве, придала «еще больший импульс расширению сотрудничества между странами».
Мустафаев также сообщил, что в настоящее время в Азербайджане работают 11 компаний с болгарским капиталом.
По его словам, имеются хорошие возможности по сотрудничеству в сферах энергетики, промышленности, торговли, АПК, фармацевтики, туризма и транспортно-транзитном направлении.
Б.Рустамбеков
Глава МИД Азербайджана и новый посол Литвы в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества
Баку и Москва на экспертном уровне обсудили вопросы борьбе с терроризмом
В Баку считают важным бороться совместно с Москвой с экстремизмом и сепаратизмом
Иностранные туристы чаще всего посещают Бангкок, а больше всего денег тратят в Дубае - исследование
Суд в Азербайджане приговорил к 16,5 годам тюрьмы экс-главу МБА, обвиняемого в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Samsung начинает продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
День образования Северной Кореи в этот раз отпразднуют без военного парада
Дождливая погода и улучшение обстановки с безопасностью в Сирии способствовали росту урожая - ООН
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Фуад Мурадов стал почетным гостем CEO Lunch Baku
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД