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Бизнес и законодательство 05.09.2019 17:05

Болгария заинтересована в создании СП с Азербайджаном – посол в Баку

Болгария заинтересована в деятельности своих предпринимателей в Азербайджане, и в создании совместных предприятий, заявил посол Болгарии в Баку Николай Янков.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился в четверг в Баку с послом Болгарии Янковым.

Янков отметил, что Болгария придает большое значение связям с Азербайджаном и отметил большой потенциал сотрудничества в различных сферах экономики.

В свою очередь, Мустафаев отметил, что между двумя странами создана крепкая договорно-правовая база, подписано более 80 соглашений, среди которых защита инвестиций, избежание двойного налогообложения, документы в сфере транспорта, туризма, таможни и др.

Министр подчеркнул, что подписанная в 2015 году Азербайджаном и Болгарией декларация о стратегическом партнерстве, придала «еще больший импульс расширению сотрудничества между странами».

Мустафаев также сообщил, что в настоящее время в Азербайджане работают 11 компаний с болгарским капиталом.

По его словам, имеются хорошие возможности по сотрудничеству в сферах энергетики, промышленности, торговли, АПК, фармацевтики, туризма и транспортно-транзитном направлении.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БОЛГАРИЯ, СП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]