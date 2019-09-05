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Еврокомиссия ждет конкретных предложений Лондона к соглашению о выходе из ЕС

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в четверг неоднократно повторила позицию ЕК о том, что желаемый Лондоном результат переговоров по Brexit зависит от его предложений.

"Для продвижения переговоров нужно, чтобы мы получили конкретные предложения, совместимые с соглашением о выходе (Великобритании из ЕС)", - заявила пресс-секретарь в ответ на вопрос о переговорах, уточнив, что на данном этапе они проходят на техническом уровне, и она не станет комментировать их детали.

По словам Андреевой, переговоры проходят два раза в неделю, и позиция по ним Еврокомиссии не изменилась. "Наша дверь по-прежнему открыта семь дней в неделю и 24 часа в сутки. Переговоры ведутся два раза в неделю, и, как вам известно, следующее заседание Дэвида Фроста (главного переговорщика со стороны Великобритании - ИФ) и наших коллег из специальной рабочей группы (по переговорам о Brexit - ИФ) состоятся в пятницу", - отметила представитель ЕК.

Ей также пришлось убеждать журналистов, что Брюссель не получал никаких официальных просьб Лондона о возможном продлении срока выхода Великобритании из ЕС до января 2020 года, как этого желают британские парламентарии. "Любое продление остается гипотетическим. Если мы получим просьбу о продлении действия статьи 50 (Договора о ЕС, предусматривающей выход одной из стран из союза, - ИФ) тогда 27 государствам-членам (без Великобритании - ИФ) надо будет единогласно одобрить эту просьбу. И такая просьба должна быть хорошо обоснована", - объяснила Андреева.

Андреева предложила обсуждать эту тему в том случае, если она действительно возникнет, а на данном этапе отказалась заниматься спекуляциями.

Тем не менее, журналисты добивались ответа относительно ситуации, когда британский парламент обратится к ЕС с подобной просьбой. На это пресс-секретарь ЕК заявила, что с уважением относится к демократической процедуре Соединенного Королевства, но официальным собеседником Еврокомиссии являются британское правительство и премьер-министр Борис Джонсон, несмотря на потерю им большинства в парламенте. Это "даже при гипотезе, что мы получим предложения от парламентариев", - пояснила Андреева. Она еще раз уточнила, что, если такая просьба будет сформулирована, решать этот вопрос должны 27 государств-членов ЕС.

"Разумеется, мы исходим из принципа, что Brexit произойдет 31 октября, как об этом просило Соединенное Королевство, на основе обсуждавшегося соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Мы готовы работать конструктивным образом с премьер-министром и изучить все конкретные предложения, которые поступят. При условии, что они совместимы с соглашением о выходе", - подтвердила официальный представитель ЕК.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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