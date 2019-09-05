Фермеры в Азербайджана с начала 2019г получили по линии AKIA кредиты на 15 млн манатов

Агентство аграрного кредитования и развития (AKIA)с начала 2019 года выдало 500 фермерам кредиты на общую сумму 15 млн манатов, сообщил глава АКIA Мирза Алиев журналистам в четверг.

Алиев отметил, что в эту сумму не входят средства на приобретение сельхозтехники и животных.

Он добавил, что основной целью агентства является охват большее числа фермеров для получения микрокредитов, сумма которых варьируется в пределах 20-35 тыс. манатов.

Выдаваемые агентством средства делятся на микрокредиты (до 5 тыс. манатов), небольшие (от 5 тыс. до 30 тыс. манатов), средние (от 30 тыс. до 100 тыс. манатов) и крупные (от 100 тыс. до 200 тыс. манатов). В отдельную группу выделены кредиты на закупку агротехники – их максимальный размер установлен в 1 млн. манатов.

Микрокредиты выдаются на срок до 2 лет, небольшие и средние кредиты –до 3 лет, крупные кредиты – до 5 лет. Льготный срок по кредитам составит до 12, до 18 и до 24 месяцев соответственно.

Агентство предоставляет кредиты уполномоченным организациям по 2% годовых. Процентная ставка для предпринимателей же не должна превышать 7% годовых.

Х.Насирзаде