Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8747 RUR   0.0257 GBR   2.0808 TRY   0.3002

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.94 -1.08 Brent 58.26 -0.40

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 05.09.2019 17:14

Фермеры в Азербайджана с начала 2019г получили по линии AKIA кредиты на 15 млн манатов

Агентство аграрного кредитования и развития (AKIA)с начала 2019 года выдало 500 фермерам кредиты на общую сумму 15 млн манатов, сообщил глава АКIA Мирза Алиев журналистам в четверг.

Алиев отметил, что в эту сумму не входят средства на приобретение сельхозтехники и животных.

Он добавил, что основной целью агентства является охват большее числа фермеров для получения микрокредитов, сумма которых варьируется в пределах 20-35 тыс. манатов.

Выдаваемые агентством средства делятся на микрокредиты (до 5 тыс. манатов), небольшие (от 5 тыс. до 30 тыс. манатов), средние (от 30 тыс. до 100 тыс. манатов) и крупные (от 100 тыс. до 200 тыс. манатов). В отдельную группу выделены кредиты на закупку агротехники – их максимальный размер установлен в 1 млн. манатов.

Микрокредиты выдаются на срок до 2 лет, небольшие и средние кредиты –до 3 лет, крупные кредиты – до 5 лет. Льготный срок по кредитам составит до 12, до 18 и до 24 месяцев соответственно.

Агентство предоставляет кредиты уполномоченным организациям по 2% годовых. Процентная ставка для предпринимателей же не должна превышать 7% годовых.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АПК, КРЕДИТЫ


Похожие новости


В Азербайджане установлены сроки и лимиты при выдаче льготных агрокредитов В Азербайджане фермеры по линии Минсельхоза с 2007г получили льготных кредитов на 210 млн манатов НФПП в 2017г выделил кредитов на сумму около 100 млн манатов на создание экспортоориентированных предприятий в секторе АПК Глава Минсельхоза предлагает сконцентрировать выдачу льготные кредиты в сектор АПК через НФПП Предприниматели в Азербайджане в 2017г получили по линии Минсельхоза льготные кредиты на 9,5 млн манатов Предприниматели в Азербайджане в январе-сентябре получили по линии Минсельхоза льготные кредиты на 8,5 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]