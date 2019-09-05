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СНГ 05.09.2019 19:03

Президент Молдавии приветствует возобновление диалога с ЕС

Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с европейским комиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом в четверг в Брюсселе отметил перспективы нового витка диалога с Евросоюзом.

"С удовлетворением констатировал возобновление полноценного политического диалога между Республикой Молдова и Европейским Союзом, что дает нам новые возможности для перезапуска и продвижения нашего сотрудничества по многим направлениям, особенно с целью имплементации Соглашения об Ассоциации", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, в ходе встречи обсудили вопросы внутренней повестки Молдавии, подчеркнув "необходимость сохранения правящей коалиции, которая приступит к реализации реформы юстиции и укреплению демократических учреждений".

"В завершение встречи поблагодарил господина Хана за поддержку новой власти и отметил необходимость проведения взвешенной внешней политики с партнерами на Западе и Востоке и на основе принципа постоянного нейтралитета", - написал Додон.

В ходе визита в Брюссель Додон провел встречи с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини, председателем Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли, с вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем Шевчовичем, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]