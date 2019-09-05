Президент Молдавии приветствует возобновление диалога с ЕС

Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с европейским комиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом в четверг в Брюсселе отметил перспективы нового витка диалога с Евросоюзом.
"С удовлетворением констатировал возобновление полноценного политического диалога между Республикой Молдова и Европейским Союзом, что дает нам новые возможности для перезапуска и продвижения нашего сотрудничества по многим направлениям, особенно с целью имплементации Соглашения об Ассоциации", - написал Додон на своей странице в Facebook.
По его словам, в ходе встречи обсудили вопросы внутренней повестки Молдавии, подчеркнув "необходимость сохранения правящей коалиции, которая приступит к реализации реформы юстиции и укреплению демократических учреждений".
"В завершение встречи поблагодарил господина Хана за поддержку новой власти и отметил необходимость проведения взвешенной внешней политики с партнерами на Западе и Востоке и на основе принципа постоянного нейтралитета", - написал Додон.
В ходе визита в Брюссель Додон провел встречи с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини, председателем Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли, с вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем Шевчовичем, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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