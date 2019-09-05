Дождливая погода и улучшение обстановки с безопасностью в Сирии способствовали росту урожая - ООН

Продовольственная безопасность остается серьезной проблемой в Сирии, однако дождливая погода и общее улучшение обстановки с безопасностью в стране способствовали увеличению урожая в этом году, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)
Так, в 2019 году, согласно докладу, составленному совместно ФАО и Всемирной продовольственной программой (ВПП), объем производства пшеницы ожидается на уровне 2,2 млн метрических тонн.
Эксперты ООН отмечают, что этот результат существенно лучше прошлогоднего, когда значение составляло 1,2 млн тонн и стал самым низким за последние 29 лет. Тем не менее, в годы до кризиса в Сирии - с 2002 по 2011 - среднее значение объема производства пшеницы составляло 4,1 млн тонн.
Кроме того, по прогнозам, объем производства ячменя может достичь уровня 2 млн метрических тонн и, таким образом, более чем в пять раз превысит показатель 2018 года. Также, благодаря обильным дождям, возросло производство фруктов и овощей.
Несмотря на это, в ООН отмечают, что продовольственная безопасность продолжает оставаться серьезной проблемой. На это оказывают влияние ряд факторов, включая непрекращающиеся боевые действия и рост численности вернувшихся на родину беженцев.
"Несмотря на неплохие дожди, фермеры в сельских районах по-прежнему сталкиваются с многочисленными трудностями, включая недоступность семян и удобрений, высокие транспортные издержки, присутствие на некоторых полях неразорвавшихся боеприпасов, а также ограниченные возможности для сбыта", - отметил Майк Робсон, представитель ФАО в Сирии.
По оценка экспертов организаций, работавших над докладом, в Сирии около 6,5 млн человек лишены продовольственной безопасности и нуждаются поддержке, а также еще 2,5 млн человек находятся в зоне риска потери продовольственной безопасности.
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