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Дальнее зарубежье 05.09.2019 19:30

День образования Северной Кореи в этот раз отпразднуют без военного парада

Празднование 9 сентября Дня образования КНДР в отличие от прежних лет пройдет в этом году, как ожидается, без военного парада, сообщил в четверг информационное агентство Ренхап со ссылкой на представителя южнокорейского министерства по делам объединения.

День образования КНДР или, как его еще называют, День образования народного правительства - один из главных праздников страны, который традиционно отмечается масштабными военными парадами, а в предшествовавшие запуску переговоров с США и южным соседом годы подчас сопровождался испытаниями ядерных зарядов и запусками их потенциальных носителей - баллистических ракет.

Однако нынешнюю 71-ю годовщину власти Северной Кореи, похоже, решили провести без парада, ограничившись общенациональным торжественным собранием, отметил представитель министерства.

По его словам, в Сеуле будут внимательно смотреть, обратятся ли в ходе этого собрания представители руководства КНДР с посланиями, адресованными внешнему миру. Южнокорейские СМИ отмечают в связи с этим, что нынешние торжества пройдут на фоне критики Пхеньяна в адрес США и Южной Кореи за пробуксовку переговорного процесса.

По прогнозам южнокорейских властей, торжества в этом году будут "сосредоточены на теме упрочения внутреннего единства и восхваления правления нынешнего руководителя Ким Чен Ына".

Корея с 1910 по 1945 годы была японской колонией. 35-летний период японского господства закончился после капитуляции Японии во Второй мировой войне в августе 1945 года.

По условиям капитуляции Япония, в частности, отказывалась от Кореи, которая делилась на советскую и американскую зоны оккупации по 38-й параллели.

15 августа 1948 года на юге полуострова была создана Республика Корея. В ответ 9 сентября того же года на севере была образована Корейская Народно-Демократическая Республика.

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Тэги: СЕВКОРЕЯ, ПРАЗДНИК, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]