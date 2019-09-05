День образования Северной Кореи в этот раз отпразднуют без военного парада

Празднование 9 сентября Дня образования КНДР в отличие от прежних лет пройдет в этом году, как ожидается, без военного парада, сообщил в четверг информационное агентство Ренхап со ссылкой на представителя южнокорейского министерства по делам объединения.
День образования КНДР или, как его еще называют, День образования народного правительства - один из главных праздников страны, который традиционно отмечается масштабными военными парадами, а в предшествовавшие запуску переговоров с США и южным соседом годы подчас сопровождался испытаниями ядерных зарядов и запусками их потенциальных носителей - баллистических ракет.
Однако нынешнюю 71-ю годовщину власти Северной Кореи, похоже, решили провести без парада, ограничившись общенациональным торжественным собранием, отметил представитель министерства.
По его словам, в Сеуле будут внимательно смотреть, обратятся ли в ходе этого собрания представители руководства КНДР с посланиями, адресованными внешнему миру. Южнокорейские СМИ отмечают в связи с этим, что нынешние торжества пройдут на фоне критики Пхеньяна в адрес США и Южной Кореи за пробуксовку переговорного процесса.
По прогнозам южнокорейских властей, торжества в этом году будут "сосредоточены на теме упрочения внутреннего единства и восхваления правления нынешнего руководителя Ким Чен Ына".
Корея с 1910 по 1945 годы была японской колонией. 35-летний период японского господства закончился после капитуляции Японии во Второй мировой войне в августе 1945 года.
По условиям капитуляции Япония, в частности, отказывалась от Кореи, которая делилась на советскую и американскую зоны оккупации по 38-й параллели.
15 августа 1948 года на юге полуострова была создана Республика Корея. В ответ 9 сентября того же года на севере была образована Корейская Народно-Демократическая Республика.
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