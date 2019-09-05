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ТЭК 05.09.2019 18:00

Президент Алиев принял председателя совета директоров ВР Лунда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг делегацию возглавляемую председателем совета директоров компании ВР Хельге Лундом, сообщает сайт главы государства.

В ходе встречи было отмечено многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и компанией ВР, роль нефтегазовой промышленности страны в диверсификации экономики и важность реализации больших инфраструктурных проектов в Баку и в регионах.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в азербайджанском секторе Каспия.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]