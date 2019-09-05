Президент Алиев принял председателя совета директоров ВР Лунда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг делегацию возглавляемую председателем совета директоров компании ВР Хельге Лундом, сообщает сайт главы государства.

В ходе встречи было отмечено многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и компанией ВР, роль нефтегазовой промышленности страны в диверсификации экономики и важность реализации больших инфраструктурных проектов в Баку и в регионах.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в азербайджанском секторе Каспия.

Б.Рустамбеков