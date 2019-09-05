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Внешняя политика 05.09.2019 18:29

Глава МИД Азербайджана и новый посол Литвы в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в четверг копии верительных грамот нового посла Литвы в Баку Эгидиуса Навикаса.

«Стороны в ходе встречи обсудили текущий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в политической, экономической и других областях», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Обе стороны выразили удовлетворение текущим уровнем двусторонних отношений, а также обсудили прочие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИТВА, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]