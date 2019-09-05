Глава МИД Азербайджана и новый посол Литвы в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в четверг копии верительных грамот нового посла Литвы в Баку Эгидиуса Навикаса.

«Стороны в ходе встречи обсудили текущий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в политической, экономической и других областях», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Обе стороны выразили удовлетворение текущим уровнем двусторонних отношений, а также обсудили прочие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Б.Рустамбеков