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Внешняя политика 05.09.2019 19:36

Азербайджан и Узбекистан с начала 2019 года увеличили товарооборот на 72% - посол в Баку

оварооборот между Азербайджаном и Узбекистаном за январь-июль 2019 года увеличился на 72%, заявил узбекский посол в Баку Шерзод Файзиев.

«Положительная динамика (между Азербайджаном и Узбекистаном – ИФ) также оформилась в сфере экономики и торговли. В их числе следует особо выделить визиты в Узбекистан министров экономики Шахина Мустафаева и сельского хозяйства Инама Керимова. В их рамках состоялся «круглый стол» с участием официальных и деловых кругов двух стран, проведены B2B встречи по направлениям: ИКТ, строительство, сельское хозяйство, электротехническая отрасль и транспорт»,- сказал Файзиев в четверг в ходе выступления на дипломатическом приеме в Баку по случаю Дня независимости Узбекистана.

Дипломат отметил, что данные визиты и проведенные мероприятия сыграли важную роль в дальнейшей нашей работе в сфере экономической дипломатии.

«В частности, за ними последовало большое количество контактов деловых кругов Узбекистана и Азербайджана. Благодаря такой активности, обозначился большой рост товарооборота между странами. По итогам семи месяцев 2019 года объем взаимной торговли возрос на 72%»,- подчеркнул посол.

Файзиев убежден, что установление тесных и доверительных отношений между Баку и Ташкентом базируется на «глубоких исторических корнях, общности национальных традиций, языка и культуры».

«Уверен, что существующий взаимный интерес в наращивании связей в экономике, торговле, транспорте, гуманитарных направлениях, а также предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях еще больше сблизят наши народы, укрепят братские отношения»,- подчеркнул он.

Посол также отметил, что опираясь на свой потенциал, в последние годы в Узбекистане проделана масштабная работа, в том числе, по переходу на реальную рыночную экономику.

По его словам, создание самых широких возможностей для развития предпринимательства и частной собственности, проведение коренных реформ в сельском хозяйстве. Все это в совокупности способствовало росту привлекательности Узбекистана для деловых кругов зарубежных стран.

«Так, объем инвестиций в 2018 году вырос на 280% по сравнению с 2017 годом, а число зарегистрированных предприятий с иностранным капиталом за указанный период увеличилось с 863 до 2,4 тыс. В целом же, на 1 января 2019 года в Узбекистане насчитывалось более 8 тысяч 250 таких предприятий»,- сказал посол.

Файзиев подчеркнул, что в Узбекистане также достигнуты большие позитивные изменения в сфере науки, образования и воспитания, здравоохранения, культуры и спорта.

«В качестве примера можно назвать тот факт, что только за последние три года открыто 35 новых высших учебных заведений, их общее количество достигло 112. Надо особо подчеркнуть, что 13 из них – это филиалы престижных зарубежных университетов»,- добавил посол.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]