США не планируют захват иранского танкера, ранее задержанного и освобожденного Гибралтаром - шеф Пентагона

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что в Пентагоне нет планов захвата иранского танкера Adrian Darya 1.

Ранее судно задерживалось Гибралтаром по подозрению в транспортировке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС, а затем было освобождено вопреки протестам со стороны Вашингтона.

"Мы не говорим о планах, но на настоящий момент у меня на столе нет плана таких действий", - сказал министр журналистам в Лондоне в рамках своей поездки по странам Западной Европы.

После освобождения танкера властями Гибралтара Вашингтон предупредил все страны о недопустимости оказания ему помощи, заявив, что она будет рассматриваться как поддержка террористической структуры, к которой он относит иранский Корпус стражей исламской революции.