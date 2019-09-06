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Регион 06.09.2019 10:14

США не планируют захват иранского танкера, ранее задержанного и освобожденного Гибралтаром - шеф Пентагона

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что в Пентагоне нет планов захвата иранского танкера Adrian Darya 1.

Ранее судно задерживалось Гибралтаром по подозрению в транспортировке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС, а затем было освобождено вопреки протестам со стороны Вашингтона.

"Мы не говорим о планах, но на настоящий момент у меня на столе нет плана таких действий", - сказал министр журналистам в Лондоне в рамках своей поездки по странам Западной Европы.

После освобождения танкера властями Гибралтара Вашингтон предупредил все страны о недопустимости оказания ему помощи, заявив, что она будет рассматриваться как поддержка террористической структуры, к которой он относит иранский Корпус стражей исламской революции.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ИРАН, ТАНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]