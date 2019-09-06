Путин: у Mail.ru и других компаний IT-сектора огромные перспективы, но и большие вызовы из-за конкуренции

Mail.ru Group и другие лидеры российской IT-отрасли имеют большие перспективы, но их развитие проходит в условиях жесткой международной конкуренции, заявил президент Владимир Путин.
"Mail.ru, кстати говоря, развивается, вы знаете. Я надеюсь, что она будет вписываться в общие тренды развития отрасли. То есть не надеюсь, а точно совершенно будет", - сказал Путин в ходе встречи с представителями дальневосточной общественности на полях ВЭФ-2019, комментируя выступление бывшего сотрудника Mail.ru, ныне возглавляющего один из стартапов.
"Перед такими компаниями, как та, которую вы назвали - Mail.ru, другими нашими ведущими компаниями в этом секторе, огромные перспективы и огромные задачи. Но и большие трудности, связанные с конкуренцией. Не только с европейцами, но и с китайскими платформами", - заявил Путин.
Баку предлагает Токио активизировать сотрудничество в сфере туризма – глава МИД Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Узбекистан с начала 2019 года увеличили товарооборот на 72% - посол в Баку
Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН - СПАРК-Интерфакс
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло 30 человек
Иностранные туристы чаще всего посещают Бангкок, а больше всего денег тратят в Дубае - исследование
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления, убежден Токаев
Заседание СМИД СНГ пройдет в Ашхабаде 10 октября - первый зампред исполкома СНГ
Токаев признает необходимость политических реформ в Казахстане
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Фуад Мурадов стал почетным гостем CEO Lunch Baku
Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики