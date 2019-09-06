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Транспорт и связь 06.09.2019 10:30

Путин: у Mail.ru и других компаний IT-сектора огромные перспективы, но и большие вызовы из-за конкуренции

Mail.ru Group и другие лидеры российской IT-отрасли имеют большие перспективы, но их развитие проходит в условиях жесткой международной конкуренции, заявил президент Владимир Путин.

"Mail.ru, кстати говоря, развивается, вы знаете. Я надеюсь, что она будет вписываться в общие тренды развития отрасли. То есть не надеюсь, а точно совершенно будет", - сказал Путин в ходе встречи с представителями дальневосточной общественности на полях ВЭФ-2019, комментируя выступление бывшего сотрудника Mail.ru, ныне возглавляющего один из стартапов.

"Перед такими компаниями, как та, которую вы назвали - Mail.ru, другими нашими ведущими компаниями в этом секторе, огромные перспективы и огромные задачи. Но и большие трудности, связанные с конкуренцией. Не только с европейцами, но и с китайскими платформами", - заявил Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, IT, ПУТИН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]