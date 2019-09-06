РФ и Украина включили в списки на обмен моряков, Сенцова, Вышинского

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной планируется провести по формуле "35 на 35", однако к предполагаемой дате начала запуска этого процесса - 7 сентября - в списки могут быть внесены коррективы, сообщили "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
"Первоначально стороны условились провести обмен по формуле "35 на 35", - сказал собеседник агентства.
"В списки для выдачи Украине были включены 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе, и еще 11 заключенных, в числе которых украинский режиссер Олег Сенцов", - сказал собеседник агентства.
"Киев планировал передать Москве главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осуждённых за госизмену и дезертирство", - сказал источник.
"Однако переговоры будут вестись вплоть 7 сентября, когда стороны намерены начать обмен удерживаемыми лицами", - предупредил источник.
"Пока под вопросом передача Киеву двух сотрудников Службы безопасности Украины, задержанных после "керченского инцидента", а также Станислава Клыха и Николая Карпюка", - утверждает источник "Интерфакса".
"Сотрудники СБУ руководили действиями украинских кораблей во время событий в Керченском проливе, а Клых и Карпюк, по данным российской стороны, в середине 90-х принимали участие в вооруженных столкновениях в Чечне с российскими военными. По этим людям у Москвы особая позиция", - отметил источник.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Киев "финализируют переговоры по поводу обмена", который будет "достаточно крупным и масштабным".
Ранее диписточники "Интерфакса" сообщили, что обмен может состоятся до конца недели, а наиболее вероятная дата - 7 сентября.
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды в ходе телефонных бесед обсуждали ситуацию с удерживаемыми лицами. Разговоры состоялись 12 июля и 7 августа.
В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.
Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена "35 на 35".
Пятеро осужденных в РФ украинцев Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко были доставлены из колоний в СИЗО "Лефортово", сообщил 20 августа "Мемориал". Позже эту информацию подтвердил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.
"В отношении этапированных в Москву пяти осужденных решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ", - сказал осведомленный источник "Интерфакса".
На следующий день украинский адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы некоторых из задержанных на Украине граждан РФ, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" что к обмену готовят россиян Максима Одинцова и Александра Баранова. В эфире "России-24" он уточнил, что 12 россиян могут принять участие в обмене.
О том, что 29 августа был доставлен в Москву и украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, "Интерфаксу" сообщил информированный источник. А Мельников сообщил, что в СИЗО "Лефортово" доставили осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко.
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