Токаев признает необходимость политических реформ в Казахстане

Необходимость проведения политических реформ в Казахстане назрела, но это нужно делать обдуманно, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Я всегда был против крайностей, потому что они, возможно, приносят популярность, но не результаты. А нам нужна плодотворная работа. Поэтому в своем послании я подчеркнул, что политические реформы мы будем осуществлять без забегания вперед, продуманно и постепенно. Такова логика исторического развития, но и не отставая от веления времени", - сказал Токаев, выступая на первом заседании национального совета общественного доверия при президенте.

"То есть реформы будут проводиться не ради реформ, а по необходимости. Необходимость в реформах назрела, это всем понятно. Но какие реформы мы должны проводить - этот вопрос должен обсуждаться именно здесь, сообща, и приниматься согласованные решения", - отметил он.

Токаев подчеркнул, что порой некоторые лозунги и призывы "выглядят крайне привлекательными", но их авторы не несут ответственности перед страной.

"Реформы ради реформ - это верный путь к кризису и потере управляемости государством. Уверен, никто из нас этого не желает", - добавил президент.