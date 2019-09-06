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СНГ 06.09.2019 11:00

Токаев признает необходимость политических реформ в Казахстане

Необходимость проведения политических реформ в Казахстане назрела, но это нужно делать обдуманно, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Я всегда был против крайностей, потому что они, возможно, приносят популярность, но не результаты. А нам нужна плодотворная работа. Поэтому в своем послании я подчеркнул, что политические реформы мы будем осуществлять без забегания вперед, продуманно и постепенно. Такова логика исторического развития, но и не отставая от веления времени", - сказал Токаев, выступая на первом заседании национального совета общественного доверия при президенте.

"То есть реформы будут проводиться не ради реформ, а по необходимости. Необходимость в реформах назрела, это всем понятно. Но какие реформы мы должны проводить - этот вопрос должен обсуждаться именно здесь, сообща, и приниматься согласованные решения", - отметил он.

Токаев подчеркнул, что порой некоторые лозунги и призывы "выглядят крайне привлекательными", но их авторы не несут ответственности перед страной.

"Реформы ради реформ - это верный путь к кризису и потере управляемости государством. Уверен, никто из нас этого не желает", - добавил президент.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]