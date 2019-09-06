Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления, убежден Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев убежден, что в стране должна оставаться президентская форма правления, но с влиятельным парламентом.

"Моя формула власти - это сильный полномочный президент, влиятельный, дееспособный парламент и подотчетное народу правительство. (...) Убежден, что Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления", - сказал Токаев, выступая на первом заседании национального совета общественного доверия при президенте в пятницу в Нур-Султане.

"Но парламенту предстоит занять достойное место в политической системе", - добавил он.

"Вопрос не только в совершенствовании выборного законодательства, что будет делаться, но и в том, что парламент в рамках действующего законодательства мог бы играть более ощутимую роль в принятии важнейших государственных решений", - пояснил Токаев.

Он также считает, что в Казахстане пришло время способствовать развитию многопартийности.

"Настало время дать импульс политической конкуренции, расширить реальное участие граждан в политической жизни страны, способствовать развитию многопартийности", - сказал Токаев.