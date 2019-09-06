Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8747 RUR   0.0257 GBR   2.0808 TRY   0.3002

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.30 0.04 Brent 60.95 0.25

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.09.2019 11:13

Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления, убежден Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев убежден, что в стране должна оставаться президентская форма правления, но с влиятельным парламентом.

"Моя формула власти - это сильный полномочный президент, влиятельный, дееспособный парламент и подотчетное народу правительство. (...) Убежден, что Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления", - сказал Токаев, выступая на первом заседании национального совета общественного доверия при президенте в пятницу в Нур-Султане.

"Но парламенту предстоит занять достойное место в политической системе", - добавил он.

"Вопрос не только в совершенствовании выборного законодательства, что будет делаться, но и в том, что парламент в рамках действующего законодательства мог бы играть более ощутимую роль в принятии важнейших государственных решений", - пояснил Токаев.

Он также считает, что в Казахстане пришло время способствовать развитию многопартийности.

"Настало время дать импульс политической конкуренции, расширить реальное участие граждан в политической жизни страны, способствовать развитию многопартийности", - сказал Токаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ПРАВЛЕНИЕ, ФОРМА


Похожие новости


США продолжат совместную работу с Казахстаном для продвижения общих интересов в Центральной Азии - Трамп Президент Казахстана поручил срочно ликвидировать последствия взрывов в Арыси, обеспечить безопасность жителей Токаев вступил в должность президента Казахстана на 5-летний срок Токаев призывает покончить с применением к нему термина "транзитный президент" На выборах президента в Казахстане никого не принуждали к голосованию - Токаев Для СНГ важен выбранный Токаевым курс на дальнейшее участие в интеграционном сотрудничестве - Лебедев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]