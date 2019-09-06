Экс-президент Зимбабве Мугабе скончался в возрасте 95 лет

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел из жизни в возрасте 95 лет, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация BBC.

Мугабе скончался после продолжительной болезни. Он находился в больнице в Сингапуре с апреля.

Нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва подтвердил сообщение о смерти экс-главы государства. Он назвал Мугабе "отцом-основателем Зимбабве" и "символом освобождения" от колониализма.

"С огромнейшей печалью я объявляю о кончине отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", - написал Мнангагва в Twitter.

Мугабе родился в 1924 году в существовавший на тот момент Южной Родезии. После того, как он окончил университет, он занимался преподавательской деятельностью.

В 1960-х годах он вступил в Национально-демократическую партию Зимбабве. Вскоре он основал Африканский национальный союз Зимбабве (ЗАНУ). За критику правительства Родезии он был заключен в тюрьму на 10 лет. Будучи в тюремном заключении он был выбран председателем ЗАНУ.

После выхода из тюрьмы Мугабе одержал победу на выборах 1980 года, когда Зимбабве было провозглашено независимым государством. До 1987 года он занимал пост премьера. Затем он сам упразднил этот пост, изменив конституцию, и назначил себя президентом страны. Должность президента Зимбабве он занимал на протяжении 30 лет.

Западные СМИ отмечают, что в 2000-х годах Мугабе начал реализовывать земельную реформу, которая вызвала широкие разногласия в стране и стала причиной сильного экономического кризиса. В 2007 году Зимбабве столкнулось с гиперинфляцией. Мугабе неоднократно критиковали за нарушение прав человека в Зимбабве, а также процветание коррупции.

В ноябре 2017 года он покинул высший пост после того, как его отставки потребовали члены правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ). На тот момент Мугабе было 93 года. Пост президента занял бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.