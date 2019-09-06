Манат подешевел к евро, стабилен доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 6 сентября ЦБА определил 1,8764 манат/1EUR (5 сентября – 1,8747/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 сентября сохранил 0,0257 маната/1RUB.

Б.Рустамбеков