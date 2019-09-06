Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН - СПАРК-Интерфакс

Основным владельцем телевизионного творческого объединения "АМИК", которому принадлежит КВН, стал Александр Масляков-младший, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Согласно материалам, ранее владельцами объединения "АМИК" были Александр Васильевич Масляков, которому принадлежал 51%, и его жена Светлана Маслякова (49%).

С 5 сентября, по данным "СПАРК-Интерфакс", владельцем "АМИК" стал Масляков-младший, доля которого теперь составляет 50%. Доли Маслякова-старшего и его супруги сократились до 25,5% и 24,5% соответственно.

ТТО "АМИК" было основано в марте 1990 года, как творческий коллектив, объединивший часть молодых сотрудников Редакции программ для молодёжи Центрального телевидения. Его создателем был Александр Масляков-старший. Компания занимается производством программы КВН.