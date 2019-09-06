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Финансы 06.09.2019 11:03

ЕБРР подтвердил планы выпуска облигаций в нацвалюте Азербайджана

Руководство Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) обсудило с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) выпуск банком манатных облигаций.

«Врио председателя правления MBNP Ибрагиб Алышов и новый исполнительный директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне на встрече в Баку обсудили выпуск манатных облигаций, меры по развитию рынка ценных бумаг Азербайджана, перспективы дальнейшего сотрудничества», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате.

Алышов подчеркнул, что эмиссия со стороны международных финансовых структур облигаций в манатах является дополнительным стимулом для развития рынка ценных бумаг Азербайджана.

Патроне, в свою очередь, подчеркнул, что ЕБРР в апреле текущего года утвердил новую стратегию по Азербайджану. Приоритетами этой стратегии являются кредитование малого и среднего бизнеса, агробизнеса.

ЕБРР в 2016 году заявил о планах осуществить эмиссию облигаций в нацвалюте Азербайджана.

С марта 2019 года в Азербайджане действуют новые правила, согласно которым иностранные финансовые институты, зарегистрированные за рубежом, имеют право осуществлять эмиссию облигаций в Азербайджане.

Первым размещение манатных облигаций осуществил Черноморский банк торговли и развития. Банк 1 августа 2019 года разместил первый транш (10 млн манатов). Спрос на бумаги в целом превысил предложение в 8 раз. В целом, в течение года банк планирует осуществить эмиссию манатных облигаций на сумму 50 млн манатов.

Кроме этого, о планах осуществить эмиссию манатных облигаций заявил и Азиатский банк развития (АБР).

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. По данным на 30 июня 2019 года, ЕБРР профинансировал 168 проектов в Азербайджане, инвестировав в общей сложности 3,252 млрд евро. Банк в настоящее время реализует 38 проекта в Азербайджане и имеет активный портфель в размере 1,375 млрд евро. На частный сектор приходится 24% портфеля банка, на инвестиции в капитал - 1%.

А.Азизов

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Тэги: MBNP, ЕБРР, ОБСУЖДЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]