Агролизинг закупает автомобили для организации выездных продаж удобрений

ОАО «Агролизинг» объявило новый тендер на закупку автомобилей для организации выездных продаж удобрений для фермеров.
Отбор проводится методом открытого тендера по двум лотам, первый из которых предполагает двух автомобилей с мощностью мотора 95 л.с., второй - закупку двух автомобилей с мощностью мотора 180 л.с.
Стоимость участия в тендере по каждому лоту составляет 100 манатов.
Прием предложений по тендеру будет проводиться до 3 октября 2019 года, вскрытие предложений пройдет 4 октября.
Ранее «Агролизинг» аннулировал результаты первого тендера на закупку автомобилей: с ООО «Toyota-Baki Mеrkеzi» (на закупку двух автомобилей с мощностью мотора 180 л.с., стоимость - 142,8 тыс. манатов) и с ООО «Autouniversal» (на закупку двух автомобилей с мощностью мотора 95 л.с., стоимость - 62,8 тыс. манатов).
ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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