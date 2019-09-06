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СНГ 06.09.2019 11:09

Заседание СМИД СНГ пройдет в Ашхабаде 10 октября - первый зампред исполкома СНГ

Заседание Совета министров иностранных дел государств СНГ состоится 10 октября в Ашхабаде в преддверии заседания Совета глав государств СНГ, запланированного на 11 октября, сообщил первый заместитель председателя исполкома - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский в интервью телеканалу "Туркменистан".

"Наша делегация прибыла в Ашхабад с целью совместно с министерством иностранных дел Туркменистана и другими заинтересованными органами провести работу по подготовке и проведению заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества в столице Туркменистана", - сказал Гуминский.

Он также отметил, что "в преддверии этих мероприятий пройдет еще одна значимая встреча - заседание Высшего экономического совета, (а это высший орган Содружества Независимых Государств), который состоится 13 сентября".

"Это будет аккордом той большой работы, которую провел Туркменистан, его руководство в год председательства в СНГ", - отметил Гуминский.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, СНГ, СМИД, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]