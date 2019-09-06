Заседание СМИД СНГ пройдет в Ашхабаде 10 октября - первый зампред исполкома СНГ

Заседание Совета министров иностранных дел государств СНГ состоится 10 октября в Ашхабаде в преддверии заседания Совета глав государств СНГ, запланированного на 11 октября, сообщил первый заместитель председателя исполкома - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский в интервью телеканалу "Туркменистан".
"Наша делегация прибыла в Ашхабад с целью совместно с министерством иностранных дел Туркменистана и другими заинтересованными органами провести работу по подготовке и проведению заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества в столице Туркменистана", - сказал Гуминский.
Он также отметил, что "в преддверии этих мероприятий пройдет еще одна значимая встреча - заседание Высшего экономического совета, (а это высший орган Содружества Независимых Государств), который состоится 13 сентября".
"Это будет аккордом той большой работы, которую провел Туркменистан, его руководство в год председательства в СНГ", - отметил Гуминский.
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