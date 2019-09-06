Азербайджан до конца 2019 года откроет Торговый дом в Казахстане

Торговый дом Азербайджана в столице Казахстана – городе Нур-Султан будет открыт до конца 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«Работы по открытию Торгового центра в городе Нур-Султан находятся на заключительной стадии. Открытие ТЦ планируется до конца текущего года», - отметили в ведомстве.

В 2017 году Минэкономики Азербайджана начало продвигать идею создания Торговых домов за рубежом с целью увеличения ненефтяного экспорта под брендом «Made in Azerbaijan». Тогда же и открылся первый такой ТД – в Минске.

В 2018 году Минэкономики продолжило экспансию на запад – ТД открылись в Киеве, Риге, Варшаве.

В 2019 году ТД Азербайджана появился в ОАЭ.

В 2019 году Минэкономики планирует открытие за рубежом до 10 Торговых домов и Винных домов.

А.Азизов