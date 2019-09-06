Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку

Министерство сельского хозяйства Азербайджана проведет очередную ярмарку меда в Баку.

Ярмарка пройдет с 28 сентября по 18 октября.

Ярмарка будет проводиться на стадионе им. Тофика Бахрамова.

Б.Рустамбеков