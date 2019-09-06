Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку

Министерство сельского хозяйства Азербайджана проведет очередную ярмарку меда в Баку.
Ярмарка пройдет с 28 сентября по 18 октября.
Ярмарка будет проводиться на стадионе им. Тофика Бахрамова.
Б.Рустамбеков
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