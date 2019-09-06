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Внешняя политика 06.09.2019 11:27

Баку предлагает Токио активизировать сотрудничество в сфере туризма – глава МИД Азербайджана

Токио заинтересован в еще большем углублении сотрудничества с Баку, сказал парламентский вице-министр иностранных дел Японии Кэндзи Ямада.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в Баку Ямаду.

«Ямада отметил, что Япония заинтересована в еще большем углублении сотрудничества с Азербайджаном. Он также подчеркнул, что проведение первого раунда переговоров по "Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиции" имеет важное значение с точки зрения развития экономических отношений между Японией и Азербайджаном», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Замминистра также расценил уделяемое Азербайджаном внимание ненефтяному сектору как возможность для развития двусторонних экономических связей.

В свою очередь, Мамедъяров сказал, что двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Японией вызывают удовлетворение.

«Министр отметил важность еще большего усиления двусторонних связей. В этой связи Мамедъяров подчеркнул необходимость развития отношений между Азербайджаном и Японией в сфере туризма»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЯПОНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]