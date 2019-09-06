Лукашенко не видит ничего особенного в налаживании отношений Белоруссии с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с посещением Минска советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что республика будет налаживать отношения с Вашингтоном.

"Болтон приехал. А почему он не мог приехать? Он что, приехал в Беларусь, прежде всего? Да нет, он уже побывал и в Сочи, и в Москве, и с моим другом, коллегой Путиным обнимался. Мы же спокойно это переносили. Мы не возникали. Приехал и приехал", - сказал Лукашенко в пятницу в Бресте.

Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, раз такой представитель США посетил Белоруссию, то надо разговаривать. "А тем более нам - страна, которая была столько под санкциями, они нас наклоняли и влево, и вправо. И сами приехали, предложили встретиться. Думаю, правильно, мы должны с ними налаживать отношения. Это же империя. Самая сильная страна", - отметил президент Белоруссии.

При этом Лукашенко заметил, что и Россия стремится установить нормальные отношения с США. "А почему мы не должны этого делать? И никаких тут телодвижений на Запад, на Восток. Смотреть будем и туда, и туда, и искать там, где выгодно. Точно так, как любое государство ведет политику", - заявил он.

"По большому счету меня ведь руководство России в этом не упрекает. Это конспирология вокруг так называемых политологов, социологов, журналистов отдельных прикормленных. Вот они и начинают там "бомбить" со всех сторон. Ясно, кто-то заказывает. Я знаю, кто", - добавил президент.

"Успокоимся, пена сойдет, щепки эти легкие ветром унесет. А мы как жили с россиянами, так и будем жить. Несмотря даже на ту политику по углеводородам, торможению наших продуктов питания. Для чего мы туда идем и поставляем товар - чтобы деньги у них заработать и заплатить за нефть и газ. Все очень просто. И ни в коем случае не надо полагать, что здесь какая-то глубина антироссийская или антизападная", - сказал Лукашенко.

Болтон приезжал в Минск 29 августа.