Росатом обсудил с Ираком вопросы сотрудничества в мирном атоме

"Росатом" обсудил с Ираком перспективы возобновления сотрудничества в сфере мирного использования атома, сообщила российская компания.

Соответствующий вопрос обсудил замглавы "Росатома" Николай Спасский с чрезвычайным и полномочным послом Ирака в РФ Хайдаром Мансуром Хади. Согласно сообщению, встреча прошла по просьбе иракской стороны.

"С учетом исторического опыта советского времени обсуждались перспективы возобновления сотрудничества между двумя странами в сфере мирного использования атомной энергии", - отмечается в сообщении.