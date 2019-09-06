Росатом обсудил с Ираком вопросы сотрудничества в мирном атоме

"Росатом" обсудил с Ираком перспективы возобновления сотрудничества в сфере мирного использования атома, сообщила российская компания.
Соответствующий вопрос обсудил замглавы "Росатома" Николай Спасский с чрезвычайным и полномочным послом Ирака в РФ Хайдаром Мансуром Хади. Согласно сообщению, встреча прошла по просьбе иракской стороны.
"С учетом исторического опыта советского времени обсуждались перспективы возобновления сотрудничества между двумя странами в сфере мирного использования атомной энергии", - отмечается в сообщении.
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