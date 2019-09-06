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Дальнее зарубежье 06.09.2019 16:18

ЕС озабочен сокращением обязательств Ирана по СВПД

Евросоюз будет выполнять обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), пока Иран выполняет свою часть договоренностей, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

"Мы приняли к сведению с большой обеспокоенностью то, что было изложено Ираном в письме (...) о сокращении его обязательств по ядерному соглашению. Наша позиция ясная и последовательная: наши обязательства зависят от полного выполнения своих обязательств Ираном", - сказала Коцьянчич в пятницу на брифинге на Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать объяснения главы МИД Ирана Джавада Зарифа относительно пересмотра Тегераном обязательств по СВПД.

По словам Коцьянчич, в ЕС продолжают мониторинг выполнения обязательств на основе СВПД, а также договора о нераспространении ядерного оружия и докладов, публикуемых МАГАТЭ.

"Мы адресуем неотложный призыв к Ирану, чтобы он вернулся к соблюдению своих обязательств в рамках ядерного соглашения и не принимал мер, которые подорвут продвижение в выполнении этого соглашения", - сказала представитель Могерини.

На вопрос о неудовлетворенности Тегерана специальным механизмом расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) пресс-секретарь ответила, что "был достигнут прорыв с созданием этого инструмента, и уже состоялись первые транзакции". "Правда, что это долгая работа, но мы продвигаемся, чтобы весь этот процесс продолжался. Но как мы неоднократно повторяли, конкретные вопросы по этой теме должны быть адресованы акционерам (Великобритании, Германии и Франции, создавшим INSTEX - ИФ)", - добавила Коцьянчич.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]