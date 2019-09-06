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ТЭК 06.09.2019 16:09

Украина протестировала работу газопровода "Союз" в реверсном режиме

АО "Укртрансгаз" (УТГ) в конце августа осуществило тестовый пуск участка магистрального газопровода "Союз" для работы в реверсном режиме "запад-восток".

"Результаты теста зафиксировали стабильную работу оборудования и всех газоперекачивающих агрегатов. Таким образом, подтверждена готовность и способность реверсной схемы к функционированию в штатном режиме", - говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, в течение трех дней на участке газопровода "Союз" от западной границы до богородчанского узла был отработан режим, при котором объемы транспортировки в реверсном направлении достигли максимума импортных мощностей из Словакии - 42,5 млн куб. м газа в сутки. Для приема газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Будинце" (Словакия) впервые были задействованы реверсные обвязки компрессорных станций (КС) "Хуст" и "Богородчаны".

В УТГ отмечают, что тестирование проводилось в рамках подготовки газотранспортной системы (ГТС) к отопительному сезону 2019-2020 годов. Испытания никак не повлияли на транспортировку газа в страны ЕС: заявки "Газпрома" на транзит были выполнены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что "Укртрансгаз" завершил модернизацию пяти КС ("Хуст", "Богородчаны", "Гусятин", "Бар", "Александровка") и внедрил все необходимые регламентные решения для создания надежной реверсной схемы транспортировки газа украинской ГТС.

Из-за опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года страна готовит к зиме более высокие, чем обычно, запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ). Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд куб. м газа, что на 3-4 млрд куб. м больше практики последних лет.

Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны Российской Федерации по ГТС Украины вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в случае прекращения РФ транзита газа через ГТС Украины только половина из имеющихся мощностей на западной границе страны (Словакия - 42,5 млн куб. м/сутки, Венгрия - 19,5 млн куб. м/сутки, Польша - 6,4 млн куб. м/сутки) смогут быть задействованы для импорта газа со стороны Европы, поскольку не все они являются беспрерывными.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 ПХГ страны.

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Тэги: УКРАИНА, ГАЗОПРОВОД, ТЕСТИРОВАНИЕ


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