Пенитенциарная служба Азербайджана направит 86 тыс. манатов на дополнительное проектирование новых мест отбывания наказания

Пенитенциарная служба министерства юстиции Азербайджана направит 86 тыс. манатов на дополнительные работы по проектированию новых мест отбывания наказания.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Служба подписала два контракта с «Azerdoletsenayelayihe» (Азергоспромпроект) проведение данных работ.
В частности, первый контракт на сумму 41 тыс. манатов предусматривает дополнительное проектирование тюремного комплекса в бакинском поселке Умбаку, второй на сумму 45 тыс. манатов - дополнительное проектирование тюремного комплекса со смешанным режимом отбывания наказания на 100 мест в городе Лянкяран.
Ф.Исазаде
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