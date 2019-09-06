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Дальнее зарубежье 06.09.2019 18:31

В британском МИД в день смерти Мугабе заявили о страданиях народа Зимбабве при его правлении

В МИД Британии в пятницу выразили соболезнования в связи с кончиной экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе, однако отметили, что жители этой страны "долго страдали" при его правлении.

"Мы выражаем соболезнования тем, кто скорбит в связи со смертью Роберта Мугабе. Однако жители Зимбабве слишком долго страдали из-за авторитарного правления Мугабе", - говорится в заявлении, распространённом ведомством.

Мугабе семь лет занимал пост премьера Зимбабве, а затем 30 лет был главой государства. Во время его пребывания у власти в стране начались серьезнейшие финансово-экономические проблемы. В ноябре 2017 года он покинул высший пост после того, как его отставки потребовали члены правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ). На тот момент Мугабе было 93 года. Пост президента занял бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Зимбабве - бывшая колония Британии. В те времена эти территории носили название Южная Родезия.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МУГАБЕ, КРИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]