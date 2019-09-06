Вице-президент Nissan, выявившая завышение суммы вознаграждения CEO, уходит в отставку - СМИ

Вице-президент Nissan Motor Co. Кристина Мюррей, руководившая внутренней проверкой, которая выявила завышение суммы выплаченного гендиректору Хирото Саикаве вознаграждения, уходит в отставку, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, Мюррей, отвечающая в Nissan за аудит и комплаенс, покинет компанию 10 сентября.
Накануне стало известно, что аудиторская проверка в Nissan выявила неправомерное завышение суммы вознаграждения, полученного Саикавой, и рядом других руководителей компании, в 2013 году.
Речь идет о программе поощрения, в которой вознаграждение топ-менеджеров привязано к увеличению стоимости акций компании за определенный период времени. Саикава получил завышенное вознаграждение, поскольку дата реализации так называемого "права переоценки акций" была передвинута с заранее определенной на дату, когда цена бумаг была выше.
Проверка выявила, что вознаграждение Саикавы было завышено на 47 млн иен ($443 тыс.). Саикава заявил, что вернет часть полученного вознаграждения.
Мюррей начала внутреннюю проверку после того, как бывший топ-менеджер компании Грег Келли, арестованный в ноябре прошлого года вместе с экс-главой совета директоров Nissan Карлосом Гоном, заявил о таком нарушении в интервью японскому журналу Bungei Shunju.
По словам источников, отношения между Мюррей и Саикавой были напряженными.
Саикава признал, что размер выплат был завышен, однако отрицает свое участие в схеме, позволившей взвинтить сумму вознаграждения. По его словам, он и несколько других директоров Nissan оставляли решение этого вопроса полностью на усмотрение Келли, департамент которого отвечал за программы поощрения.
После крупного скандала вокруг Гона практики корпоративного управления в Nissan находятся под пристальным вниманием. Автопроизводителю ранее пришлось ввести в совет директоров больше независимых директоров, а также создать ряд надзорных комитетов.
Ранее японская газета Nikkei писала, что скандал с завышением суммы вознаграждения может пошатнуть позиции Саикавы как гендиректора Nissan, учитывая, что его не одобряет ряд крупных акционеров.
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