Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019

Компания “Azprint”, с которой мы тесно сотрудничаем, стала партнером 9-го Международного Caspian Energy Forum Baku – 2019. Намеченного на 19 сентября в столице Азербайджана. 9-й Международный Caspian Energy Forum посвящен 25-летнему юбилею подписания Контракта Века и 20-летнему юбилею журнала Caspian Energy», - сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

По словам учредителя и директора “Azprint” Саиды Гасымовой, компания работает на азербайджанском рынке с 2005 года, предоставляет услуги по графическому дизайну, дизайну интерьера и экстерьера и является одной из самых опытных и ведущих компаний своего сектора. «“Azprint” отличается качественными услугами, приемлемыми ценами и оперативным обслуживанием своих клиентов. Мы рады сотрудничеству с Caspian European Club., а проведение 9-го Международного Caspian Energy Forum Baku является еще одним шансом для взаимовыгодного партнерства», - добавила Саида Гасымова.

В работе Caspian Energy Forum Baku – 2019 примут участие более 1500 делегатов из 50 стран. Среди них - руководители государственных структур, министерств, государственных комитетов, государственных агентств, государственных служб, а также главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов, а также представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджане.

Caspian Energy Forum Baku – 2019 будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена теме развития нефтегазового сектора, промышленности и реализации инфраструктурных проектов в Азербайджане. Вторая сессия затронет вопросы развития финансового сектора, будет подробно рассказано о возможности инвестировании в Азербайджане, особое место во второй сессии уделено развитию малого и среднего бизнеса. В третьей сессии будет дан подробный отчет об успешной реализации ИКТ проектов, развитию агропромышленного комплекса и туристического потенциала Азербайджана. На форуме пройдут пленарные тематические сессии и предусмотрены дополнительные возможности для работы и общения участников в ходе кофе-брейков, делового обеда.

Также партнерами 9-го Международного Caspian Energy Forum Baku – 2019 являются ООО «Azpetrol ltd», ООО «AzerTelecom», ООО «AzeriСard», «ICODS Hilmer GMBH», « Hellmann Worlwide Logistics», компании «Нариманфильм», «Vien Group» и «NABUCCO A&C».

Регистрация для участия на форуме: http://caspianenergyforum.com

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и в Казахстане, полномочных представителей в США и в Германии. Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.