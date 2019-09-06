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Финансы 06.09.2019 16:31

АИКГФ заплатит 40,12 тыс. манатов за проведение соцопросов

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) заключил два контракта с компанией «Era Marketing» на проведение социальных опросов.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Era Marketing проведет опрос с целью выявление факторов, препятствующих малым и средним предпринимателям к доступе к финансовым ресурсам, а также спросе на финресурсы на рынке недвижимости. Стоимость контракта - 18,998 тыс. манатов.

Кроме того, Era Marketing проведет соцопрос на тему спроса на рынке недвижимости. Стоимость контракта - 21,122 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

А.Мамедов

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Тэги: АИКГФ, ОПРОС, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]