АИКГФ заплатит 40,12 тыс. манатов за проведение соцопросов

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) заключил два контракта с компанией «Era Marketing» на проведение социальных опросов.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Era Marketing проведет опрос с целью выявление факторов, препятствующих малым и средним предпринимателям к доступе к финансовым ресурсам, а также спросе на финресурсы на рынке недвижимости. Стоимость контракта - 18,998 тыс. манатов.

Кроме того, Era Marketing проведет соцопрос на тему спроса на рынке недвижимости. Стоимость контракта - 21,122 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

А.Мамедов