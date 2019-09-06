Петербуржец задержан на границе с Эстонией с 63 кг гашиша

Правоохранительные органы задержали на границе РФ и Эстонии подозреваемого в контрабанде крупной партии наркотиков, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
46-летний житель Петербурга был остановлен после пересечения на автомобиле государственной границы РФ в пункте пропуска Ивангород.
"При осмотре машины в тайниках, оборудованных в порогах и арках транспортного средства, обнаружено 110 брикетов с наркотическим средством гашишем общей массой около 63 килограммов", - сообщила Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в крупном размере. Суд заключил подозреваемого под стражу.
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