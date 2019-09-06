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СНГ 06.09.2019 17:05

Петербуржец задержан на границе с Эстонией с 63 кг гашиша

Правоохранительные органы задержали на границе РФ и Эстонии подозреваемого в контрабанде крупной партии наркотиков, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

46-летний житель Петербурга был остановлен после пересечения на автомобиле государственной границы РФ в пункте пропуска Ивангород.

"При осмотре машины в тайниках, оборудованных в порогах и арках транспортного средства, обнаружено 110 брикетов с наркотическим средством гашишем общей массой около 63 килограммов", - сообщила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в крупном размере. Суд заключил подозреваемого под стражу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, НАРКОТИКИ, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]