Премьеры России и Белоруссии парафировали совместную программу действий по реализации договора о Союзном государстве

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что он и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас парафировали пакет документов по совместным действиям двух стран в рамках реализации договора о Союзном государстве, его представят президентам в начале декабря.
"Мы завершили работу над подготовкой программы действий по реализации союзного договора 1999 года с приложениями", - сказал Медведев на совместной пресс-конференции с премьером Белоруссии Сергеем Румасом в пятницу.
Премьер РФ подчеркнул, что доработанный проект документа будет представлен президентам, которые встретятся в начале декабря.
Медведев подчеркнул, что работа после парафирования этих документов "не заканчивается, а только начинается".
"Нам нужно погрузить в эти "дорожные карты" перечень конкретных мероприятий и нормативных актов, которые должны быть подготовлены нашими странами практически во всех сферах экономической деятельности - финансово-кредитной, налоговой, таможенного вопроса цифрового развития", - уточнил Медведев.
Премьер подчеркнул, что "сейчас начинается самая важная часть нашей совместной деятельности, чтобы к началу декабря выйти на окончательные версии документов для представления их президентам двух стран".
Медведев заметил, что речь идет о "крайне сжатых сроках". "Нужно выработать и согласовать большое количество подходов, которые сначала нужно воплотить в "дорожные карты", а в следующем году - в нормативные акты. Надеюсь, что мы с этой работой справимся должным образом, поскольку от результатов этой работы и зависит успех нашего интеграционного проекта - Союзного государства, наполнение Союзного договора новыми реалиями, чтобы экономики наших стран стали ближе, чтобы наконец был сформирован полноценный общий рынок, и граждане наших стран получили от этого все возможные преимущества", - сказал Медведев.
Со своей стороны премьер Белоруссии сообщил, что главы правительств поставили свои визы под программой действий, утвердили перечень из 31 "дорожной карты". "В течение двух месяцев действительно предстоит большая работа, чтобы к началу декабря представить нашим президентам пакет из программы действий "дорожных карт" и нескольких межправсоглашений", - отметил он.
Медведев и Румас поблагодарили руководителей экономических ведомств двух стран за проделанную работу и призвали их не расслабляться.
"Как говаривал классик: "Цели известны, за работу товарищи", успехов всем", - заключил Медведев.
МИД Азербайджана о предстоящих «выборах» в Карабахе: «Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана»
ВС Азербайджана, Грузии и Турции в рамках КШУ Eternity-2019 отработали вопросы защиты совместных стратегических объектов
Сотрудничество Азербайджана с тюркоязычными странами направлено на предотвращение экстремизма, терроризма и сепаратизма – Алиев
SIF увеличил лимиты кредитования банков-агентов
ФАС предлагает с 2020г пересмотреть тарифы на трубопроводную прокачку нефти на границе с Азербайджаном
Азербайджано-таджикский бизнес-форум пройдет в сентябре в Баку
Пенитенциарная служба Азербайджана направит 86 тыс. манатов на дополнительное проектирование новых мест отбывания наказания
Три новых iPhone и пятая модель Apple Watch - ожидаемые новинки от Apple в сентябре
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики