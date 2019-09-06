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СНГ 06.09.2019 17:18

Премьеры России и Белоруссии парафировали совместную программу действий по реализации договора о Союзном государстве

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что он и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас парафировали пакет документов по совместным действиям двух стран в рамках реализации договора о Союзном государстве, его представят президентам в начале декабря.

"Мы завершили работу над подготовкой программы действий по реализации союзного договора 1999 года с приложениями", - сказал Медведев на совместной пресс-конференции с премьером Белоруссии Сергеем Румасом в пятницу.

Премьер РФ подчеркнул, что доработанный проект документа будет представлен президентам, которые встретятся в начале декабря.

Медведев подчеркнул, что работа после парафирования этих документов "не заканчивается, а только начинается".

"Нам нужно погрузить в эти "дорожные карты" перечень конкретных мероприятий и нормативных актов, которые должны быть подготовлены нашими странами практически во всех сферах экономической деятельности - финансово-кредитной, налоговой, таможенного вопроса цифрового развития", - уточнил Медведев.

Премьер подчеркнул, что "сейчас начинается самая важная часть нашей совместной деятельности, чтобы к началу декабря выйти на окончательные версии документов для представления их президентам двух стран".

Медведев заметил, что речь идет о "крайне сжатых сроках". "Нужно выработать и согласовать большое количество подходов, которые сначала нужно воплотить в "дорожные карты", а в следующем году - в нормативные акты. Надеюсь, что мы с этой работой справимся должным образом, поскольку от результатов этой работы и зависит успех нашего интеграционного проекта - Союзного государства, наполнение Союзного договора новыми реалиями, чтобы экономики наших стран стали ближе, чтобы наконец был сформирован полноценный общий рынок, и граждане наших стран получили от этого все возможные преимущества", - сказал Медведев.

Со своей стороны премьер Белоруссии сообщил, что главы правительств поставили свои визы под программой действий, утвердили перечень из 31 "дорожной карты". "В течение двух месяцев действительно предстоит большая работа, чтобы к началу декабря представить нашим президентам пакет из программы действий "дорожных карт" и нескольких межправсоглашений", - отметил он.

Медведев и Румас поблагодарили руководителей экономических ведомств двух стран за проделанную работу и призвали их не расслабляться.

"Как говаривал классик: "Цели известны, за работу товарищи", успехов всем", - заключил Медведев.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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