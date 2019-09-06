Азербайджано-таджикский бизнес-форум пройдет в сентябре в Баку

Азербайджано-таджикский бизнес-форум пройдет в Баку во второй декаде сентября.
«18 сентября в Баку состоится азербайджано-таджикский бизнес-форум»,- сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.
В министерстве также отметили, что данный вопрос стал предметом обсуждения в ходе встречи исполняющего обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсифа Абдуллаева и посла Таджикистана в Баку Рустама Солиева.
Абдуллаев также проинформировал посла о работе, проделанной для привлечения иностранных инвестиций в экономику, расширения географии экспорта местной продукции, стимулирования производства и экспорта ненефтяной продукции и т.д.
Б.Рустамбеков
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