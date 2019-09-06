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Бизнес и законодательство 06.09.2019 16:54

Азербайджано-таджикский бизнес-форум пройдет в сентябре в Баку

Азербайджано-таджикский бизнес-форум пройдет в Баку во второй декаде сентября.

«18 сентября в Баку состоится азербайджано-таджикский бизнес-форум»,- сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

В министерстве также отметили, что данный вопрос стал предметом обсуждения в ходе встречи исполняющего обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсифа Абдуллаева и посла Таджикистана в Баку Рустама Солиева.

Абдуллаев также проинформировал посла о работе, проделанной для привлечения иностранных инвестиций в экономику, расширения географии экспорта местной продукции, стимулирования производства и экспорта ненефтяной продукции и т.д.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, БИЗНЕС, ФОРУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]