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ТЭК 06.09.2019 16:58

ФАС предлагает с 2020г пересмотреть тарифы на трубопроводную прокачку нефти на границе с Азербайджаном

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает повысить с 1 января 2020 года тариф на прокачку нефти по системе "Транснефти" на 3,4%, следует из проекта приказа ФАС, размещенного на regulation.gov.ru.

В прошлом году тариф был повышен 3,87%.

При этом, ФАС предлагает установить тариф по маршруту Махачкала-ПК Шесхарис предлагается в размере 383,3 руб. за 1 тонну (без НДС), граница Республики Азербайджан/Российская Федерация (Ширвановка) - ПК Шесхарис - в размере 775,67 руб. за 1 тонну.

Ставки тарифов на услуги ПАО "Транснефть" по выполнению заказа и диспетчеризации поставок нефти при поставках нефти на нефтеперерабатывающие заводы РФ и государств - членов Евразийского экономического союза и при поставках за пределы таможенной территории могут увеличиться до 35,76 руб. за 100 ткм (без НДС).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФАС, ТРАНСНЕФТЬ, ТАРИФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]