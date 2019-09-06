ФАС предлагает с 2020г пересмотреть тарифы на трубопроводную прокачку нефти на границе с Азербайджаном

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает повысить с 1 января 2020 года тариф на прокачку нефти по системе "Транснефти" на 3,4%, следует из проекта приказа ФАС, размещенного на regulation.gov.ru.

В прошлом году тариф был повышен 3,87%.

При этом, ФАС предлагает установить тариф по маршруту Махачкала-ПК Шесхарис предлагается в размере 383,3 руб. за 1 тонну (без НДС), граница Республики Азербайджан/Российская Федерация (Ширвановка) - ПК Шесхарис - в размере 775,67 руб. за 1 тонну.

Ставки тарифов на услуги ПАО "Транснефть" по выполнению заказа и диспетчеризации поставок нефти при поставках нефти на нефтеперерабатывающие заводы РФ и государств - членов Евразийского экономического союза и при поставках за пределы таможенной территории могут увеличиться до 35,76 руб. за 100 ткм (без НДС).