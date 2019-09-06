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Дальнее зарубежье 06.09.2019 17:43

Германия может запретить пластиковые пакеты с 2020 года - СМИ

Министерство охраны окружающей среды ФРГ разработало законопроект о запрете пластиковых пакетов с 2020 года, сообщили в пятницу местные СМИ со ссылкой на полученные ими копии этого документа.

Целью данных мер является изъятие из сферы торговли любых пластиковых пакетов, включая биоразлагаемые. За нарушение правил магазинам будут грозить штрафы в размере до 100 тыс. евро.

По словам министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свеньи Шульце, биоразлагаемые пакеты перегнивают отнюдь не точно так же, как настоящие биоотходы, сообщает агентство dpa.

По сообщению газеты Bild, исключение будет сделано для прочных многоразовых сумок и тонких отрывных пакетиков для овощей и фруктов, поскольку их запрет, по мнению авторов законопроекта, может привести лишь к еще большему расточительству.

Разработанный министерством законопроект отправлен на согласование профильным ведомствам и может вступить в силу уже в первом полугодии 2020 года. За ним последует шестимесячный переходный период для ликвидации запасов уже имеющихся пластиковых пакетов.

Еще в 2016 году представители торговли и правительства ФРГ договорились сократить использование пластиковых пакетов. С тех пор многие магазины либо полностью отказались от них, либо взимают за них плату у покупателей, отмечает Deutsche Welle.

Это привело к снижению спроса на пластиковые пакеты: если в 2016 году на каждого покупателя приходилось 45 пластиковых пакетов, то в прошлом году - всего 24. Это означает, что Германия уже выполнила установленный Европейским союзом норматив, согласно которому к концу 2025 года на каждого человека не должно приходиться более 40 пакетов в год.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПЛАСТИК, ПАКЕТЫ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]