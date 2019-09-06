Польская сторона объявила конкурс подряда строительства газопровода GIPL в Литву

Польская газопередающая компания Gaz-System объявила конкурс на выбор подрядчика для прокладки литовско-польского газопровода (Gas Interconnection Poland-Lithuania, GIPL) по территории Польши.

Согласно сообщению на портале публичных закупок ted.europa.eu, подрядчику предстоит выполнить работы по прокладке газопровода и его инфраструктуры с севера Польши до границы с Литвой. Заявки на конкурс принимаются до конца октября, договор с победителем будет подписан на 26 месяцев.

В августе Amber Grid, которая реализует проект GIPL на территории Литвы, утвердила договор о строительстве газопровода на территории Литвы с группой предприятий, возглавляемой компанией Alvora. Как сообщала Amber Grid, стоимость контракта составляет 96,6 млн евро (с НДС). Подписать договор планируется на следующей неделе. Выполнять подряд Alvora будет вместе с литовской строительной компанией Siauliu dujotiekio statyba.

Между тем, компании MT Group и Rafako пытаются обжаловать в суде итоги конкурса. Пока это им сделать не удалось.

В конце июля Amber Grid уже подписала договор о поставке стальных труб для трубопровода на 31,9 млн евро (с НДС) с польской Izostal.

Газовую смычку планируется ввести в строй в конце 2021 года. Протяженность газопровода составляет 508 км, стоимость строительства - более 500 млн евро, инвестиции только в Литве, где намечается проложить 165 км, составят 136 млн евро.

После создания перемычки в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 ТВт.ч газа в год, в направлении Польши - до 21 ТВт.ч, а газовые рынки Балтийских стран станут частью единого газового рынка Евросоюза.