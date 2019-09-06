США будут следить за расследованием инцидентов, связанных с экс-главой Нацбанка Украины Гонтаревой и ее семьей

Посольство США в Украине выступает за непредвзятое расследование инцидентов, связанных с экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и ее родными.
"Мы поддерживаем быстрое и непредвзятое расследование инцидентов, связанных с бывшей главой НБУ Гонтаревой и ее семьей", - говорится в сообщении посольства на странице в Фейсбуке в пятницу.
Как сообщалось, машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными. Гонтарева утверждает, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
Накануне стало известно, что Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Гонтаревой на допрос в Государственное бюро расследований в рамках расследования дела о злоупотреблении служебными полномочиями, а ГБР поручило оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда.
Ранее в апреле этого года в прессе были размещены повестки, в частности бывшему на то время замглаве администрации президента Филатову, экс-главе НБУ Гонтаревой и управляющему партнеру и совладельцу инвестгруппы ICU Стеценко. Их вызывали к следователю по особо важным делам для вручения уведомления о подозрении и проведения допроса в качестве подозреваемых в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко.
Экс-глава Нацбанка заявила, что "никаким боком даже рядом не проходила в сделке", по которой ей "сфабриковали подозрения". Она указала, что сейчас живет и работает в Лондоне и готова там встретиться с прокуратурой и дать все показания.
"Они же не раз летали к (экс-владельцу ПриватБанка Игорю - ИФ) Коломойскому в Швейцарию и (бизнесмену Дмитрию - ИФ) Фирташу в Австрию, так что пусть прилетают в Лондон. Хочу заметить одно - то, что я главный враг Коломойского, он не скрывал во всех публичных интервью. Так что это знает не только он, а и весь мир", - заявила экс-глава НБУ.
Инвестиционная группа ICU также заявила об отсутствии нарушений в действиях группы при осуществлении сделок купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВЗГ) в 2014 году, в которых ICU выступала брокером со стороны Аграрного фонда и по которым
Генпрокуратура хотела допросить Стеценко.
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