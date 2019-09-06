Министр обороны США призывает активнее противостоять попыткам Китая и России подорвать международный порядок

Глава Пентагона США Марк Эспер в пятницу заявил, что западным странам следует прикладывать больше усилий для противостояния попыткам Китая и России подорвать международный порядок, сообщает Associated Press.

"Все более очевидным становится, что Россия и Китай хотят подорвать международный порядок, имея возможность влиять на решения других стран в области экономики, дипломатии и безопасности", - заявил он, выступая в Королевском Объединённом институте оборонных исследований в Лондоне.

Эспер раскритиковал Россию за то, что он назвал "агрессией в Европе": нестабильность на востоке Украины и присоединение Крыма в 2014 году. По его словам, вероятно, на российских ракетах наземного базирования, нацеленных на Европу, установлены ядерные боеголовки.

Также он призвал Европу не сближаться с Китаем, поскольку, по его мнению, Китай рассчитывает на расширение своего влияния за счет других.

"Всем, кому интересно, как будет выглядеть мир, в котором доминирует Пекин, я бы предложил взглянуть на то, как они обращаются с собственным народом внутри своих границ", - сказал Эспер, имея в виду сообщения о помещении сотен тысяч уйгур и других представителей мусульманских меньшинств в "лагеря для перевоспитания".

"Я хочу предупредить моих друзей в Европе. Это не та проблема в отдаленном государстве, которая вас не касается", - подчеркнул он.