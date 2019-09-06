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Дальнее зарубежье 06.09.2019 17:24

Руководитель внешнеполитического ведомства Швеции объявила об отставке

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем в пятницу объявила об уходе из политики по семейным причинам.

"Для меня настало время проводить больше времени с мужем, моими детьми и внуками, - написала она в своем Twitter. - Я проинформировала премьер-министра о желании покинуть правительство и пост министра иностранных дел".

Вальстрем пришла в политику в 1988 году, став министром по гражданским делам, затем занимала должность министра культуры и министра по социальным вопросам. В 1999 году она стала членом Европейской комиссии по окружающей среде, впоследствии была её первым зампредом, также отвечала за межинституциональные связи.

Вальстрем - первый блогер среди членов Еврокомиссии.

В 2006 году была признана самой популярной женщиной Швеции.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, МИД, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]