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СНГ 06.09.2019 19:44

Назарбаев планирует встретиться с Путиным

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 6-7 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщил пресс-секретарь Айдос Укибай.

В ходе визита Назарбаев встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, посетит национальный павильон "Казахстан" на ВДНХ и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города Москвы, написал Укибай в пятницу в Твиттере.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин 7 сентября примет участие в торжественных мероприятиях на ВДНХ, посвященных празднованию Дня города Москвы. На торжества также приглашен первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Планируется, что Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев вместе посетят отреставрированный павильон "Казахстан" на ВДНХ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, МОСКВА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]