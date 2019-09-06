Назарбаев планирует встретиться с Путиным

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 6-7 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщил пресс-секретарь Айдос Укибай.
В ходе визита Назарбаев встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, посетит национальный павильон "Казахстан" на ВДНХ и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города Москвы, написал Укибай в пятницу в Твиттере.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин 7 сентября примет участие в торжественных мероприятиях на ВДНХ, посвященных празднованию Дня города Москвы. На торжества также приглашен первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Планируется, что Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев вместе посетят отреставрированный павильон "Казахстан" на ВДНХ.
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