Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8764 RUR   0.0257 GBR   2.0959 TRY   0.2985

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.30 0.04 Brent 60.95 0.25

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 06.09.2019 17:29

SIF увеличил лимиты кредитования банков-агентов

Фонд развития предпринимательства (SIF) расширил лимиты кредитования уполномоченных банков.

«Данное решение было принято в ходе заседания наблюдательного совета SIF», -сообщает министерство экономики.

Новые кредиты будут выдаваться в основном на реализацию проектов предусматривающих производство и переработку сельхозпродукции, животноводства, птицефабрик, интенсивного садоводства, на развитие тепличных комплексов, производство промышленной продукции, создание холодильных складов.

В настоящее время агентами фонда при кредитовании являются 42 банка и НБКО.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SIF, БАНКИ, ЛИМИТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]