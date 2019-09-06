SIF увеличил лимиты кредитования банков-агентов

Фонд развития предпринимательства (SIF) расширил лимиты кредитования уполномоченных банков.
«Данное решение было принято в ходе заседания наблюдательного совета SIF», -сообщает министерство экономики.
Новые кредиты будут выдаваться в основном на реализацию проектов предусматривающих производство и переработку сельхозпродукции, животноводства, птицефабрик, интенсивного садоводства, на развитие тепличных комплексов, производство промышленной продукции, создание холодильных складов.
В настоящее время агентами фонда при кредитовании являются 42 банка и НБКО.
Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.
Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.
Б.Рустамбеков
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