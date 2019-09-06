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Дальнее зарубежье 06.09.2019 20:00

Пекин может поднять ориентир продаж электромобилей до 60% от общего объема реализации машин к 2035г

Власти Китая готовят амбициозный план развития автомобильного сектора страны на 2021-2035 гг., изучая возможность существенного повышения ориентира для продаж электромобилей.

Министерство промышленности и информационных технологий КНР оценивает вариант, при котором целевой показатель для доли электромобилей в общем объеме продаж автомобилей в стране к 2035 году составит 60%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В настоящее время власти Китая нацелены на то, чтобы увеличить долю продаваемых электромобилей хотя бы до 5%.

Пекин рассматривает различные предложения, и его планы могут измениться, отмечают источники.

Министерство промышленности и информационных технологий КНР в июле этого года сообщало, что обнародует проект плана развития автомобильного сектора до конца текущего года.

Действующий план для автосектора был представлен властями страны в 2017 год. Правительство нацелено на то, чтобы доля автомобилей на новых источниках энергии (NEV), включая электромобили, электромобили на топливных элементах и подключаемые гибридные автомобили, к 2025 году составляла 20% продаж всех автомобилей.

В соответствии с готовящимся планом, к 2030 году этот ориентир может быть поднят до 40%.

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Тэги: КИТАЙ, АВТОМОБИЛИ, РАЗВИТИЕ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]