Пекин может поднять ориентир продаж электромобилей до 60% от общего объема реализации машин к 2035г

Власти Китая готовят амбициозный план развития автомобильного сектора страны на 2021-2035 гг., изучая возможность существенного повышения ориентира для продаж электромобилей.
Министерство промышленности и информационных технологий КНР оценивает вариант, при котором целевой показатель для доли электромобилей в общем объеме продаж автомобилей в стране к 2035 году составит 60%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
В настоящее время власти Китая нацелены на то, чтобы увеличить долю продаваемых электромобилей хотя бы до 5%.
Пекин рассматривает различные предложения, и его планы могут измениться, отмечают источники.
Министерство промышленности и информационных технологий КНР в июле этого года сообщало, что обнародует проект плана развития автомобильного сектора до конца текущего года.
Действующий план для автосектора был представлен властями страны в 2017 год. Правительство нацелено на то, чтобы доля автомобилей на новых источниках энергии (NEV), включая электромобили, электромобили на топливных элементах и подключаемые гибридные автомобили, к 2025 году составляла 20% продаж всех автомобилей.
В соответствии с готовящимся планом, к 2030 году этот ориентир может быть поднят до 40%.
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