Поток нелегалов из Мексики в США снизился на 56% - глава мексиканского МИД

Поток нелегальных мигрантов, следующих через территорию Мексики в США, снизился в период с мая по август на 56 % благодаря плану по их сдерживанию, сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

"Сокращение потока мигрантов на 56% является результатом различных мер, принятых государством в соответствии с мексиканским законом о миграции", - заявил Эбрард на пресс-конференции, добавив, что Мексика продолжит инвестировать в социальные программы на юге страны, а также помогать таким странам, как Гватемала, Гондурас и Сальвадор.

Он отметил, что в понедельник посетит Вашингтон, чтобы обсудить прогресс в реализации программы по сдерживанию мигрантов.

В начале июня президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике повышением пошлин с 5% до 25% в случае, если Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов.

Позднее Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, так как сумел заключить с этой страной соглашение по борьбе с нелегальной иммиграцией.

По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.