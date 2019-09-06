Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8764 RUR   0.0257 GBR   2.0959 TRY   0.2985

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.30 0.04 Brent 60.95 0.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.09.2019 22:28

Поток нелегалов из Мексики в США снизился на 56% - глава мексиканского МИД

Поток нелегальных мигрантов, следующих через территорию Мексики в США, снизился в период с мая по август на 56 % благодаря плану по их сдерживанию, сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

"Сокращение потока мигрантов на 56% является результатом различных мер, принятых государством в соответствии с мексиканским законом о миграции", - заявил Эбрард на пресс-конференции, добавив, что Мексика продолжит инвестировать в социальные программы на юге страны, а также помогать таким странам, как Гватемала, Гондурас и Сальвадор.

Он отметил, что в понедельник посетит Вашингтон, чтобы обсудить прогресс в реализации программы по сдерживанию мигрантов.

В начале июня президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике повышением пошлин с 5% до 25% в случае, если Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов.

Позднее Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, так как сумел заключить с этой страной соглашение по борьбе с нелегальной иммиграцией.

По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕКСИКА, США, МИГРАНТЫ, СНИЖЕНИЕ


Похожие новости


Пентагон сэкономил средства, которых хватит на продление стены на границе с Мексикой Мексика разместила на границе с США 15 тыс. солдат для сдерживания нелегалов Трамп поздравил президента Мексики с ратификацией нового соглашения о свободной торговле Трамп пригрозил Мексике возвратом пошлин в случае отказа от мер против мигрантов Мексика пообещала покупать у США много сельхозпродуктов - Трамп Трамп сообщил о введении 5%-ных пошлины на все товары, поступающие из Мексики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]