Поток нелегалов из Мексики в США снизился на 56% - глава мексиканского МИД

Поток нелегальных мигрантов, следующих через территорию Мексики в США, снизился в период с мая по август на 56 % благодаря плану по их сдерживанию, сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.
"Сокращение потока мигрантов на 56% является результатом различных мер, принятых государством в соответствии с мексиканским законом о миграции", - заявил Эбрард на пресс-конференции, добавив, что Мексика продолжит инвестировать в социальные программы на юге страны, а также помогать таким странам, как Гватемала, Гондурас и Сальвадор.
Он отметил, что в понедельник посетит Вашингтон, чтобы обсудить прогресс в реализации программы по сдерживанию мигрантов.
В начале июня президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике повышением пошлин с 5% до 25% в случае, если Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов.
Позднее Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, так как сумел заключить с этой страной соглашение по борьбе с нелегальной иммиграцией.
По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
МИД Азербайджана о предстоящих «выборах» в Карабахе: «Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана»
ВС Азербайджана, Грузии и Турции в рамках КШУ Eternity-2019 отработали вопросы защиты совместных стратегических объектов
Украина в январе-августе увеличила добычу газа на 0,9%, в августе - снизила на 4,8%
Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель
BHP может приостановить членство в ряде ассоциаций из-за разногласий по вопросам климата
Один человек погиб и 15 пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на западе Азербайджана
Заповедник Хыналыг на севере Азербайджана планируется превратить в турцентр
Азербайджан ожидает увеличения турпотока до 4,5 млн человек к 2022г
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики