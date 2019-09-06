Могерини на следующей неделе посетит Кубу, Мексику и Колумбию

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини посетит Кубу, Мексику и Колумбию c 8 по 12 сентября, объявила в пятницу в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
В опубликованной ЕВС программе Могерини сообщается, что во время своего визита на Кубу 8-9 сентября она будет сопредседательствовать на заседании второго Совместного совета ЕС-Куба в понедельник в Гаване. Совет обсудит состояние дел и будущие перспективы отношений между ЕС и Кубой, в частности, в политическом и торговом сотрудничестве.
Могерини встретится с главой Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом Канелем, министром иностранных дел Бруно Родригесом Паррильей, представителями кубинского гражданского общества и европейскими предпринимателями.
В ходе визита в Мексику 10-11 сентября глава европейской дипломатии проведет встречи с министром внутренних дел Мексики Ольгой Санчес Кордеро, а также с министром иностранных дел Марсело Эбрардом. Высокий представитель ЕС встретится с сенаторами и членами Конгресса, ответственными за внешние отношения, членами Мексиканского совета по международным отношениям и представителями мексиканского гражданского общества. Могерини выступит с речью в Национальном университете Мексики.
Латиноамериканское турне высокого представителя ЕС завершится в Колумбии. 12 сентября Могерини встретится с президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом, министром иностранных дел Карлосом Холмсом Трухильо и другими членами правительства. Кроме того, запланирована встреча с председателями Комиссии по установлению истины и примирению и Специального суда по вопросам мира, а также с представителями гражданского общества Колумбии, отмечается в программе главы дипломатии ЕС.
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