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Дальнее зарубежье 06.09.2019 20:31

Могерини на следующей неделе посетит Кубу, Мексику и Колумбию

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини посетит Кубу, Мексику и Колумбию c 8 по 12 сентября, объявила в пятницу в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В опубликованной ЕВС программе Могерини сообщается, что во время своего визита на Кубу 8-9 сентября она будет сопредседательствовать на заседании второго Совместного совета ЕС-Куба в понедельник в Гаване. Совет обсудит состояние дел и будущие перспективы отношений между ЕС и Кубой, в частности, в политическом и торговом сотрудничестве.

Могерини встретится с главой Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом Канелем, министром иностранных дел Бруно Родригесом Паррильей, представителями кубинского гражданского общества и европейскими предпринимателями.

В ходе визита в Мексику 10-11 сентября глава европейской дипломатии проведет встречи с министром внутренних дел Мексики Ольгой Санчес Кордеро, а также с министром иностранных дел Марсело Эбрардом. Высокий представитель ЕС встретится с сенаторами и членами Конгресса, ответственными за внешние отношения, членами Мексиканского совета по международным отношениям и представителями мексиканского гражданского общества. Могерини выступит с речью в Национальном университете Мексики.

Латиноамериканское турне высокого представителя ЕС завершится в Колумбии. 12 сентября Могерини встретится с президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом, министром иностранных дел Карлосом Холмсом Трухильо и другими членами правительства. Кроме того, запланирована встреча с председателями Комиссии по установлению истины и примирению и Специального суда по вопросам мира, а также с представителями гражданского общества Колумбии, отмечается в программе главы дипломатии ЕС.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, ЛАТАМЕРИКА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]