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Регион 06.09.2019 20:48

На границе Ирана и Ирака открылся КПП, остававшийся закрытым на протяжении многих лет

Ирак открыл КПП "Хосрави" на границе с Ираном для того, чтобы оказать содействие паломникам, направляющимся в священный для мусульман-шиитов иракский город Кербелу на ритуал Арбаин, который совершается в ознаменование мученичества имама Хусейна, сообщает телеканал "Пресс-ТВ".

В церемонии открытия КПП, расположенного на границе с провинцией Керманшах на западе Ирана, приняли участие главы МВД двух стран - Ирана Абдолреза Рахмани Фазли и Ирака Ясин вль-Ясри.

КПП "Хосрави" был закрыт на протяжении многих лет из соображений безопасности. Соглашение о его открытии перед Арбаином было подписано министрами внутренних дел двух стран в августе.

Ежегодно на ритуалы, связанные с Арбаином, в Кербелу стекаются десятки миллионов паломников, подавляющее большинство из которых мусульмане-шииты.

Из Ирана в дни Арбаина в Кербелу прибывает не менее двух миллионов паломников, отмечает телеканал.

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Тэги: ИРАН, ИРАК, КПП, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]