На границе Ирана и Ирака открылся КПП, остававшийся закрытым на протяжении многих лет

Ирак открыл КПП "Хосрави" на границе с Ираном для того, чтобы оказать содействие паломникам, направляющимся в священный для мусульман-шиитов иракский город Кербелу на ритуал Арбаин, который совершается в ознаменование мученичества имама Хусейна, сообщает телеканал "Пресс-ТВ".

В церемонии открытия КПП, расположенного на границе с провинцией Керманшах на западе Ирана, приняли участие главы МВД двух стран - Ирана Абдолреза Рахмани Фазли и Ирака Ясин вль-Ясри.

КПП "Хосрави" был закрыт на протяжении многих лет из соображений безопасности. Соглашение о его открытии перед Арбаином было подписано министрами внутренних дел двух стран в августе.

Ежегодно на ритуалы, связанные с Арбаином, в Кербелу стекаются десятки миллионов паломников, подавляющее большинство из которых мусульмане-шииты.

Из Ирана в дни Арбаина в Кербелу прибывает не менее двух миллионов паломников, отмечает телеканал.