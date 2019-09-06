Российская госкорпорация "Росатом" получила основную лицензию на строительство второго энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, сообщили "Интерфаксу" в компании.
"Росатом" получил лицензию на строительство второго блока", - сказал представитель компании.
В прошлом году "Росатом" получил общестроительную лицензию на второй блок. Ранее корпорация ориентировалась на сроки заливки первого бетона на него в конце лета или начале осени при получении лицензии в июне-июле.
Ранее глава госкорпорации Алексей Лихачев, говоря об этих сроках, напоминал журналистам, что первый бетон на первом блоке АЭС был залит практически сразу после получения лицензии.
Он также сообщал, что компания ожидает основную лицензию на третий блок примерно в первом квартале следующего года. Весь комплект документов на третий блок компания уже сдала. "Соответственно, будет такой же порядок. Сначала общестроительная, затем лицензия основная. Я так прогнозирую, что где-то в начале следующего года основную лицензию мы получим",- говорил топ-менеджер. "В первом квартале можем получить основную лицензию на третий блок. И к этому времени, естественно, сдадим документацию на четвёртый", - говорил Лихачев.
По его словам, корпорация старается немного "поджать" сроки. "Вы помните активное желание наших турецких партнёров в 2023 году запустить станцию, для нас очень важно сокращать сроки и между блоками, потому что проект реализуется в формате BOO (build-own-operate - ИФ). Это значит, что время - деньги во всех смыслах этого слова",- отметил Лихачев.
АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС - около $22 млрд.
Как сообщалось, ГК "Росатом" ведет переговоры о продаже доли в АЭС "Аккую" в Турции с государственными и частными компаниями. "До 49% мы готовы реализовать", - говорил Лихачев. Турецкий государственный энергохолдинг EUAS претендовал на 10% в проекте АЭС "Аккую", сообщалось об интересе компаний Ближнего Востока.
Заливка первого бетона под блок N1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача первого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики
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